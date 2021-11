GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – Patch 1.03 erschienen

Rockstar Games hat wie versprochen das nächste Update v1.03 für die GTA: The Trilogy – The Definitive Edition veröffentlicht, mit dem noch einmal massig Fehler behoben werden.

Als besonderes Highlight wird hier die Wiederherstellung der Cinematic Camera erwähnt, neben Performance-Verbesserungen, unzähligen Fixes, Optimierungen und Anpassungen. Dazu zählen unter anderem:

Rockstar Games ergänzte außerdem:

„Wir haben fortlaufende Pläne, die technischen Probleme anzugehen und jedes Spiel in Zukunft zu verbessern. Mit jedem geplanten Update werden die Spiele die Qualität erreichen, die ihr verdient. […] In den kommenden Tagen ist ein neues Titel-Update für alle Versionen von Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition unterwegs, das eine Reihe von Problemen beheben wird.“