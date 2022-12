GTA VI mit Neuigkeiten in 2023, glauben Insider

„Sony könnte auch leicht seine Marketinginvestitionen in FIFA, Grand Theft Auto, ein anderes Shooter-Franchise wie Battlefield oder Destiny (entwickelt von Bungie, das Sony kürzlich erworben hat) oder jeden anderen beliebten Titel erhöhen, um weitere Abonnenten für PlayStation Plus zu gewinnen“, kommentiert Microsoft.

Darin ging es vor allem um die ganzen Exklusivvereinbarungen, die Sony nach wie vor oder für PlayStation Plus treffen könnte, wenn man eines Tages auf Call of Duty verzichten muss.

Zuletzt hatte auch Microsoft indirekt vermutet , dass GTA VI in 2024 erscheinen wird. Das geht aus den Dokumenten gegenüber den Behörden hervor, die derzeit in Bezug auf die geplante Übernahme von Activision / Blizzard im Netz kursieren.

In dem Fall ist es also weniger Wissen, sondern wildes herum spekulieren, einfach um mal wieder was gesagt zu haben.

Geht man nun davon aus, dass GTA VI in 2024 oder 2025 erscheint, dürfte im kommenden Jahr tatsächlich mit neuen Infos zu rechnen sein. In seiner Vorhersage schreibt der Insider Tom Henderson:

