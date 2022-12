Shadow of the Colossus-Macher wollen endlich neues Projekt zeigen

In seinem persönlichen Ausblick, was das Jahr 2023 für GenDesign bereit hält, sagt Ueda, dass man „endlich irgendwas ankündigen wird“. Damit dürfte das besagte Projekt gemeint sein.

Das deutet Fumito Ueda, der kreative Kopf hinter GenDesign, in der Jahresend-Umfrage unter japanischen Entwicklern in der Famitsu . an. Ursprünglich angekündigt wurde das Projekt schon 2018, womit es sich seit gut vier Jahren in Entwicklung befindet.

Eigentlich schon längst erwartet, möchte GenDesign, die Macher hinter Shadow of the Colossus, im kommenden Jahr ihr neues Projekt vorstellen. Erste Artsworks dazu geistern seit einiger Zeit durchs Netz.

