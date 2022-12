Nicht nur für Fans: Street Fighter 6 soll auch Neulinge abholen

Capcoms Street Fighter 5 konnte zum Release 2016 nicht einmal Fans so wirklich begeistern, denn das Spiel erschien seinerzeit in einem unfertigen Zustand mit zu wenig Content um eines Hauptteils würdig. Mit vielen Patches und Updates bewahrten Director Takayuki Nakayama und Produzent Shuhei Matsumoto das Schiff vorm Sinken. Beide sind gemeinsam mit Capcom-Veteranen Kazuhiro Tsuchiya nun für Street Fighter 6 verantwortlich.

In einem Interview mit Game Informer erklären sie, wie das Studio vertraute und gleichzeitig neue Wege wage, um Fans sowie Novizen der Spielereihe zu überzeugen.

Für Street Fighter 6 habe man von früheren Teilen gelernt. Langjährige Fans werden das Parier-System aus Street Fighter 3, den modernen Kampfstil aus Street Fighter 5 und die mehrstufigen Superleisten aus Street Fighter Alpha wiederfinden.

Aber die größte Inspiration sei insbesondere Street Fighter 2 gewesen.

„Das Konzept, das ich von Nakayama-san erhalten habe, war, dass wir das Spiel fast wieder so machen, wie es zu Zeiten von Street Fighter 2 war. Also ein weiteres Street-Fighter-Spiel, das sich nicht nur an die Fans der Serie richtet, sondern an alle, und das gleiche Gefühl vermitteln, wo sich alle Arten von Spielern in Kampfspiele verlieben … in Street Fighter. Als Nakayama-san dieses Konzept vorstellte, hat es mich sehr beeindruckt. Es ist eine Herausforderung, aber es ist eine Herausforderung, die es wert ist, angenommen zu werden.“

Das Team arbeite neben dem 2D-Kampfsystem an einer Vielzahl von neuen Modi und Features, damit Street Fighter 6 „vielleicht ein Einstieg für viele Leute wird, die sich für ein Kampfspiel begeistern können“. Director Takayuki Nakayama sagt, dass man mit diesem Spiel etwas Großes erreichen möchte, verglichen mit anderen Kampfspielen. Kazuhiro Tsuchiya hat sichergestellt, dass die Entwicklung genügend Zeit bekommt, anders als es bei Street Fighter 5 der Fall war.

Eine der größten Neuerungen ist vermutlich der Battle Hub, ein Online-Platz in Street Fighter 6, in dem sich Spieler treffen und austauschen können. Die Idee für den Battle Hub kam dem Team während der Corona-Pandemie.

„Besonders mit COVID gibt es nicht viele Möglichkeiten, in Spielhallen zu gehen und sich mit Freunden zu treffen. Also dachten wir uns: Was wäre, wenn wir eine Online-Version einer Spielhalle machen würden? Können wir das in Street Fighter machen? Das war eine Herausforderung, der wir uns stellen wollten, weil wir in der Zeit aufgewachsen sind, in der wir mit unseren Freunden in Spielhallen gegangen sind und das ist etwas, an das wir uns gerne zurückerinnern.“

Shuhei Matsumoto via Game Informer