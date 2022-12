Sony verrät, welche Voraussetzung für eine Einladung über PlayStation Direct erforderlich ist

Groß war die Aufregung, als Sony mit den Vorbestellungen für PlayStation VR2 im November startete. Denn diese waren nur auf Einladung durch Sony möglich, ohne genau zu wissen, wie man in diesen elitären Kreis kommt.

Eine Antwort darauf liefert jetzt Sonys SVP of Platform Experience Hideaki Nishino im Gespräch mit der japanischen Famitsu, wonach es offenbar tatsächlich einige Faktoren gab, welche die persönlichen Chancen erhöhten. Zwar konnte sich jeder als potenzieller Interessent für ein PlayStation VR2 Headset bewerben, eine Garantie für die Vorbestellung gab es damit aber noch lange nicht.

In dem Punkt war vor allem der PSN-Account entscheidend, anhand dessen Sony unter anderem die Spielzeit über einen gewissen Zeitraum berücksichtigte. Gemessen wurde hier wohl vom 01. November 2021 bis 31. Oktober 2022. In dieser Zeit mussten mindestens 20 Stunden an Gameplay zusammenkommen, um sich für eine PS VR2-Vorbestellung zu qualifizieren.

Diese Vorgehensweise sei der schwierigen Situation beim PS5-Launch geschuldet, dessen Chaos sich nicht mit PS VR2 wiederholen soll. Nishino ergänzt in diesem Punkt:

Inzwischen hat sich das Ganze ohnehin erledigt, da sich PlayStation VR2 auch ganz ohne Einladung und den ganzen Zirkus darum vorbestellen lässt. Selbst die Ladestation ist aktuell wieder verfügbar, die zwischenzeitlich ausverkauft war.

Vorbestellungen laufen besser als damals

Generell soll sich PS VR2 in diesen ersten beiden Monaten besser bei den Vorbestellungen schlagen, als es noch beim ersten PlayStation VR der Fall war. In diesem Zusammenhang betonte Sony in diesen Tagen, dass man den Launch sehr gut und besser als damals vorbereitet hat.

Da die Technologie inzwischen vielen auch vertraut ist, scheint auch das Interesse an dieser ausgereifteren Version höher zu sein als damals.

PlayStation VR2 wird ab dem 23. Februar 2023 erhältlich sein.