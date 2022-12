PlayStation VR2 Launch wurde sehr gut vorbereitet, kommt eine kabellose Version?

Sony bereitet derzeit den Launch von PlayStation VR2 im kommendem Februar vor, der hoffentlich besser über die Bühne geht, als zuletzt der PS5-Launch. Nach eigenen Einschätzungen sei man sehr gut darauf vorbereitet und plant bereits in die Zukunft von VR.

Einblicke in den Launch-Prozess gab Sonys SVP of Platform Experience Hideaki Nishino im Interview mit der japanischen Famitsu, wonach die Planung von PlayStation VR2 bis in die Design-Phase der PS5 zurückgeht. Zwar wurden beide Konsolen – PS5 und PS VR2 – von getrennten Teams entwickelt, aber stets mit dem Hintergedanken die vollständige Performance der PS5 nutzen zu können und nicht nur als Zubehör.

Als Beispiel nennt man den USB Type-C Port auf der Vorderseite, der nur für PlayStation VR2 berücksichtigt wurde, auch wenn die Planung schon fast sechs Jahre zurückgeht – auf eine Zeit, in der USB Type-C alles andere als Standard war.

„VR2 war in Planung, seit wir mit der Entwicklung der PS5 begonnen haben,“ so Nishino. „Wir haben uns aber entschieden, PS VR2 so zu entwickeln, das wir die Performance der PS5 voll ausschöpfen, also haben wir gemeinsam am Design gearbeitet. […] An der Vorderseite der PS5 befindet sich ein USB-C-Anschluss, der eigentlich in Erwartung des Anschlusses der PS VR2 vorbereitet wurde. […] Ich arbeite seit fast 6 Jahren daran, daher bin ich tief bewegt von der Tatsache, dass die Veröffentlichung nun direkt vor meinen Augen liegt.“

Famitsu