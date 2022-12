Naugty Dogs Entwicklungsstruktur folgt zukünftig mehr der einer TV-Show

Neben dem Stand-Alone Multiplayer-Part im The Last of Us-Universum arbeitet Naughty Dog derzeit an einem dritten Projekt, dessen Entwicklungsansatz etwas anders verlaufen soll. Hierfür holt man sich Ideen von der TV-Produktion.

Das geht aus dem Artikel des New Yorker zu kommenden HBO TV-Serie hervor, wo unter anderem der Entwicklungsansatz für zukünftige Projekte angesprochen wird. Inspiriert wurde man dazu durch die Zusammenarbeit mit Gustavo Santaolalla, der den Soundtrack zu The Last of Us: Part I geschrieben hat, sowie von Halley Gross, die als Co-Writerin an Part II beteiligt gewesen ist.

Basierend auf diesen Erfahrungen ist man bei Naughty Dog weiterhin offen dafür, Talente aus anderen Medien anzuheuern, für die „die Türen offen seien„.

In dem Artikel ist zu lesen:

Worum es sich bei dem dritten Projekt von Naughty Dog handelt, ist weiterhin unklar. Zuletzt wurde ein Spiel im Weltraum spekuliert, wirklich bestätigt ist davon aber nicht, auch nicht, wann das Projekt einmal vorgestellt wird.