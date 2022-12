Throne and Liberty – Neue NCSoft IP in der Preview

Damit möchte man eine globale Spielerbasis erreichen, die jederzeit via Streaming auf Mobilgeräten weiteren Plattform auf Throne and Liberty zugreifen können, um mit ihrem Erlebnis Schritt zu halten.

Throne and Liberty bietet auch ein „Free Class“-System, bei dem die Spielerrollen durch die Waffen ihrer Wahl bestimmt werden, und ein PvP-Kampfsystem (Player versus Player), bei dem die Spieler entscheiden können, ob sie sich engagieren möchten oder nicht. Das „Memorial“-System ergänzt dies durch ein sequentielles Öffnen von Inhalten, die an den Fortschritt des Spielers angepasst werden.

Im jüngsten Showcase enthüllten der Chief Creative Officer von NC, Taekjin Kim, und der Chief Development Management Officer, Moonyoung Choi, die neuesten Infos zu Throne and Liberty, hinter dem ein Massively Multiplayer Online Roleplaying Game der nächsten Generation steht und sich an alle Spielergenerationen richtet.

What do you think?