Deathloop – Arbeiten an DLC oder Fortsetzung geleakt?

Im Interview mit Streamly deutet Jason Kelley jedenfalls an, dass nach wie vor an Deathloop gearbeitet wird, wo er auf den Codenamen des Titels angesprochen wurde. Zu diesem könne jedoch nichts sagen, da er von Arkane nach wie vor unter diesem Codenamen angeheuert wird. Nach einer kurzen Pause sagte Kelly anschließend, dass er das vielleicht hätte nicht verraten sollen.

What do you think?