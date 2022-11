GTA VI – Microsoft gibt Hinweis auf Release-Datum

Kein Spiel in dieser Generation dürfte so sehr erwartet werden wie GTA VI von Rockstar Games. Und obwohl man den Titel schon offiziell angekündigt hat, steht nach wie vor in den Sternen, wann das Spiel erscheint.

Einen ungefähren Hinweis darauf liefert jetzt Microsoft in Dokumenten zur Übernahme von Activision / Blizzard, die der britischen CMA vorliegen. Darin geht man auf verschiedene Mega-Franchises ein und wie diese den Markt maßgeblich beeinflussen, auch als Teil der jeweiligen Abo-Services. Dazu gehören natürlich Call of Duty, FIFA, Destiny oder Battlefield. Eine besondere Erwähnung findet GTA darin, dessen nächster Ableger laut Microsoft in 2024 erwartet wird.

In den Dokumenten ist zu lesen:

„Sony könnte auch leicht seine Marketinginvestitionen in FIFA, Grand Theft Auto, ein anderes Shooter-Franchise wie Battlefield oder Destiny (entwickelt von Bungie, das Sony kürzlich erworben hat) oder jeden anderen beliebten Titel erhöhen, um weitere Abonnenten für PlayStation Plus zu gewinnen“, kommentiert Microsoft.

Wird Call of Duty überbewertet?

Damit verweist man auf die zahlreichen Optionen, die Sony auch weiterhin hätte, wenn es Call of Duty nicht mehr für PlayStation gäbe. Sony kontert hingegen damit, dass es vielleicht nicht unmöglich wäre, mit einem anderen Franchise gegen Call of Duty anzutreten und dieses aufzubauen, dies würde aber viele Jahre und mehreren Milliarden kosten, um das Niveau von Call of Duty zu erreichen, das es heute besitzt.

Zu GTA VI erklärt man ergänzend:

„Das mit Spannung erwartete GTA 6 wird voraussichtlich 2024 veröffentlicht“, so Microsoft weiter. „Call of Duty verfügt nicht über die Art von Marktmacht, die vorhanden sein muss, um eine Nutzung auch nur aus der Ferne möglich zu machen – da Call of Duty-Spieler im Vergleich zu anderen beliebten Franchises nicht besonders sind.“

Natürlich ist es rein spekulativ von Microsoft, ob GTA VI tatsächlich im Jahr 2024 erscheint. Das letzte Wort wird in dem Fall Rockstar Games haben, die sich lieber mehr Zeit für die Entwicklung nehmen, als ein unfertiges Produkt zu veröffentlichen.