The Witcher 3 für PS5 – CD Projekt bestätigt Cross-Save, Fotomodus & mehr

Darüber hinaus wird es als kostenloses Next-Gen-Update für alle Besitzer einer beliebigen Version des Spiels für PlayStation 4, Xbox One und PC zur Verfügung gestellt. Eine physische Fassung wird im Anschluss an die digitale Erstveröffentlichung erscheinen, ein genauer Termin wird noch bekanntgegeben.

Die Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition wird ab dem 14. Dezember in digitaler Form für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein und alle bisher erschienenen kostenlosen DLCs sowie die beiden großen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine enthalten.

Auf den neuen Konsolen präsentiert sich The Witcher 3 wahlweise mit einem Performance- und Qualitätsmodi, der auf 60fps bzw. 30fps abzielt, dann aber auch mit Raytracing-Effekten. Laut CD Projekt konnte man einen sichtbaren grafischen Sprung gegenüber den Last-Gen Konsolen erzielen und bewegt sich nun näher an den Ultra-Settings auf dem PC damals.

