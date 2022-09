GTA VI – Tonnenweise Videos aus der Entwicklung geleakt?

„Da die Entwicklung des nächsten Teils der Grand-Theft-Auto-Serie bereits in vollem Gange ist, ist das Team von Rockstar Games entschlossen, erneut kreative Maßstäbe für die Serie, unsere Branche und die gesamte Unterhaltung zu setzen – so wie das Label es mit jeder einzelnen ihrer Frontline-Releases getan hat.“

What do you think?