GTA VI soll für Rockstar Games ein neuer Maßstab in der Industrie werden

Der nächste große Release von Take Two wird NBA 2K23 und Marvel’s Midnigt Suns sein, das aktuell wieder verschoben wurde und nun bis Ende März 2023 erscheinen soll. Einen groben Termin für GTA VI gibt es auch weiterhin nicht, das frühestens 2024 erwartet wird.

Insgesamt läuft es für Take Two weiterhin sehr gut, die rund 1.1. Milliarden US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres umgesetzt haben. Durch Zukäufe von Unternehmen wie Zynga drückt dies zwar ein wenig auf den Gewinn, aber das ist auch nur eine Momentaufnahme.

„Da die Entwicklung des nächsten Teils der Grand-Theft-Auto-Serie bereits in vollem Gange ist, ist das Team von Rockstar Games entschlossen, erneut kreative Maßstäbe für die Serie, unsere Branche und die gesamte Unterhaltung zu setzen – so wie das Label es mit jeder einzelnen ihrer Frontline-Releases getan hat.“

Laut Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick ist GTA VI schon eine ganze Weile in Arbeit, einen Release-Termin gibt es aber auch nach wie vor nicht. Außer Frage steht für Rockstar Games und Take Two jedoch, dass GTA VI wieder ein Frontline-Release wird, an dem kaum jemand vorbei kommen wird.

