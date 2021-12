Guardians of the Galaxy & Adidas, Sneaker-Collection für 2022 enthüllt

Square Enix, Marvel und Adidas bringen im nächsten Jahr eine Sneaker-Collection zu Marvel’s Guardians of the Galaxy auf den Markt, die sich teilweise sogar richtig sehen lassen kann.

Geplant sind sechs einzigartige Sneaker, verschiedene Looks und Persönlichkeiten der Guardians wiederspiegeln. Darunter finden sich laut James Liu, Senior Designer, Footwear, Exclusives – Adidas:

“Ein wichtiger Ausgangspunkt für das Design jedes Sneakers waren die einzigartigen visuellen Anhaltspunkte der einzelnen Charaktere – seien es die Nahtdetails auf Star-Lords Lederjacke, Groots erdige Farbpalette oder Drax unverwechselbare Tattoos“, fügte Liu hinzu. „Von dort aus wollten wir verschiedene Design-Elemente einbauen, die dazu beitragen, die Geschichte der einzelnen Charaktere zum Leben zu erwecken. Das Ganze wird in der gesamten Kollektion durch einzigartige Zeichen für diese originelle Interpretation der Guardians of the Galaxy als Superhelden-Team vereint – mit passenden Socklinern, Hangtags, Etiketten und Verpackungen.“