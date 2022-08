Gungrave G.O.R.E – Release im November bestätigt, neuer Trailer

Gungrave G.O.R.E erscheint am 22. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X und PC.

Und zu guter letzt sind ab sofort die Vorbestellungen möglich, bei denen man ein exklusives Kopfgeld abkassieren kann. Der Pre-Order Bonus umfasst den Skin »Death Ronin Grave«, entworfen von Ikumi Nakamura, der euch zum wahren Sensenmann macht. Wer will die Zeit auf 2004 zurückdrehen und eine Überdosis Oldschool-Action erleben? O.D. Grave’s gibt einem Deckung und macht das Baller- Abenteuer zur Reise in die Vergangenheit.

Der Titel sieht sich als stilvoller Third-Person-Action-Shooter, in dem man in der Rolle des Revolverhelden ein blutiges Ballett vollführt, in dem man tonnenweise Feinde niedermäht. Gungrave G.O.R.E ist die ultimative Wiederbelebung des Gungrave-Franchise für erfahrene Revolverhelden und Gungrave-Fans, aber auch ein herrlich blutiges, eigenständiges Story-Erlebnis für eine neue Generation von Spielern und auf einer neuen Generation von Konsolen.

