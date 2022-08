gamescom 2022 endet mit weniger Besuchern, dafür Rekord-Views

Viele Besucher, die mehrere Tage für die gamescom eingeplant haben, hatten schon nach einem Tag alles gesehen, was sie wollten. Das war auch unser Eindruck, dass es diesmal deutlich ruhiger zuging als sonst. Andere wiederum haben die gamescom in vollen Zügen genossen.

Diese „einzigartige“ Atmosphäre konnte jedoch nicht jeder spüren, wie vor allem in den sozialen Netzwerken zu lesen ist. Mit der Abwesenheit von Sony, Nintendo oder Activision fühlten sich die Hallen trotz verkleinerter Austellungsfläche leerer als sonst an, die Gänge waren breiter denn je und die Warteschlangen überschaubar.

What do you think?