Neues PS5 Modell CFI-1200 wird ab September ausgeliefert

Während Sony für gewöhnlich nicht kommuniziert, welche Veränderungen an der Hardware über den Lebenszyklus einer Konsole vorgenommen werden, geht man davon aus, dass in dem PS5 Modell CFI-1200 ein neuer Grafikchip auf 6nm Basis arbeitet. Bislang setzt die PS5 auf einen Chip mit 7nm Fertigung. Dass man generell Optimierungen bei der Produktion vornimmt, ist ein natürlicher Prozess.

Im Mai diesen Jahres wurde ein neues PS5 Modell mit der Seriennummer CFI-1200 gesichtet, das ab dem kommenden September in Japan ausgeliefert wird. Dann dürfte sich auch offenbaren, was Sony daran geändert hat.

What do you think?