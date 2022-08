Hardware-Check: Flexispot BS11 BackSupport Gaming- und Bürostuhl

Egal, ob beim Arbeiten oder Zocken: Einen großen Teil unserer Zeit verbringen wir heutzutage sitzend. Umso wichtiger ist dabei eine gesunde Haltung und eine bequeme Unterlage. So können Rückenschmerzen und Haltungsschäden effektiv vorgebeugt werden. Unabhängig davon, wie gut ein Stuhl ist, sollten trotzdem regelmäßig aktivere Phasen in den Alltag integriert werden. Ein höhenverstellbarer Schreibtisch kann hier Abhilfe schaffen, ist aber in vielen Fällen ziemlich teuer. Ein guter Bürostuhl oder Gaming-Chair ist deshalb für die meisten Menschen die erste Wahl, wenn es darum geht, den Alltag gesünder und bequemer zu gestalten.

Nachdem wir vor einigen Monaten den Gaming-Desk E7 von Flexispot testen konnten, hat uns der Hersteller jetzt auch den BS11 BackSupport Bürostuhl zur Verfügung gestellt. Der Stuhl ist seit einigen Wochen im Einsatz und ich möchte euch hier meine Eindrücke aus dieser Zeit schildern.

Lieferung und Aufbau

Bevor wir zu den Eigenschaften des Stuhls kommen, müssen wir ein paar Worte zu Lieferung und Aufbau verlieren. Immerhin ist es wichtig, dass ein solches Gadget sicher bei euch ankommt und möglichst auch alleine aufgestellt werden kann. Der Flexispot BS11 macht einem das Leben hier wirklich leicht. Das Paket wurde ohne Probleme direkt vor die Haustür geliefert. Die Einzelteile sind dabei gut verpackt und geschützt, sodass keine Kratzer, Dellen oder sonstige Probleme entstehen.

Flexispot BS11

Auch der Aufbau ist simpel und schnell. Alles, was ihr braucht, wird direkt mitgeliefert. Die Rückenlehne wird am Sitzkissen befestigt, dazu kommen noch die Armlehnen und die Kopfstütze. Am unteren Gestell müssen die Räder angebracht werden uns schon können beide Teile ineinander gesteckt werden. Die Anleitung ist hier wirklich klar und gut strukturiert, größere Fehler sollten dabei eigentlich nicht passieren. Alle Löcher, Steckverbindungen und Schrauben sind außerdem von hoher Qualität. Alles passt genauso, wie es passen soll und in weniger Minuten ist der Stuhl aufgebaut.

Stundenlang bequem sitzen

Das Sitzen ist natürlich die eindeutig wichtigste Funktion eines Stuhls und auch hier kann der BS11 auf ganzer Linie überzeugen. Ihr könnt die Höhe der Sitzfläche genau auf eure Größe anpassen und auch die praktischen Armlehnen können verstellt werden. Nach wenigen Handgriffen sitzt ihr bequem wie in einem Sessel. Die Rückenlehne ist so geformt, dass euer unterer Rücken entlastet wird und ihr automatisch in eine aufrechte Sitzhaltung kommt. Gleichzeitig ist die Lehne aber nicht starr, sondern kann nach hinten geneigt werden. Mit einer kleinen Kurbel könnt ihr dabei den Widerstand einstellen, sodass dieser eurem Körpergewicht entspricht. Dadurch könnt ihr euch entspannt zurücklehnen und werden dennoch sanft vom Stuhl gestützt. Das ermöglicht verschiedene Sitzpositionen und ist richtig entspannend. Auch die Kopfstütze kann natürlich in der Höhe verstellt werden.

Flexispot BS11

Nach mittlerweile mehreren Wochen intensiver Nutzung (mehrere Stunden am Tag arbeiten und spielen) bin ich wirklich begeistert. Meine Haltung ist automatisch aufrechter, ohne dass das Sitzen dabei besonders anstrengend wird. In kurzen Pausen kann ich mich locker zurücklehnen und entspannen. Die Sitzfläche ist darüber hinaus richtig bequem. Während ich vorher an langen Arbeitstagen irgendwann Nacken- und Rückenschmerzen bekam, kann ich jetzt länger sitzen, ohne Probleme zu entwickeln.

Stilvoll und dezent

Das Design ist natürlich immer eine sehr subjektive Angelegenheit, aber meiner Meinung nach wurde hier echt der Nagel auf den Kopf getroffen. Viele Gaming-Stühle sind ziemlich klobig, dazu meistens schwarz mit ein paar Applikationen in intensiven Neon-Farben. In einem Gaming-Zimmer mag das zwar durchaus etwas her machen, für mich war dieses Design aber immer zu aufdringlich. Ich lebe in einer relativ kleinen Wohnung und habe keinen Raum, der speziell für Videospiele und als Arbeitsplatz dient. Außerdem steht mein Schreibtisch direkt am Fenster. Ich brauche also einen Bürostuhl, der sich dezent in die restliche Einrichtung einfügt und möglichst nicht das ganze Licht von draußen abblockt.

Flexispot BS11

Hier ist der Flexispot BS11 wirklich perfekt für mich. Die Lehne ist schön schmal und lässt etwas Licht durch. Insgesamt nimmt der Stuhl einfach weniger Raum ein und fügt sich so sehr angenehm in den Raum ein. Das Modell in rot passt sehr gut in mein Wohnzimmer, die graue Variante dürfte nahezu überall eine gute Figur machen. Und wer es doch klassisch am liebsten mag, für den gibt es natürlich auch eine schwarze Option. Zum Design passt außerdem der hervorragende Verarbeitung. Hier klappert, quietscht oder wackelt nichts. Der Stuhl wirkt absolut stabil und hochwertig. Ich bin immer wieder überrascht, wie geräuscharm die Rollen laufen. Wie langlebig der Stuhl tatsächlich ist, kann natürlich erst nach vielen Monaten oder bestenfalls Jahren beurteilt werden, aber der bisherige Eindruck ist wirklich erstklassig.

Fazit

„Der Flexispot BS11 hat mich wirklich überrascht. Nie hätte ich gedacht, dass mich ein Stuhl mal so begeistern würde. Das liegt einerseits am durchdachten Aufbau, das eine spürbar bequemere und somit auch gesündere Sitzposition fördert. Der Büro- und Gaming-Stuhl lässt sich schnell ein einfach an meine Bedürfnisse und Körpergröße anpassen und unterstützt mich dann sanft den ganzen Tag. Er ist bequem und lädt zum langen Sitzen ein.

Darüber hinaus überzeugt der Stuhl auch bei der Verarbeitung und spricht mich beim Design an. Man merkt einfach, dass es sich hier um ein hochwertiges Produkt handelt, das für den regelmäßigen Einsatz ausgelegt ist. Der BS11 hebt sich von anderen Büro- und Gaming-Chairs ab, da er viel schlanker und dezenter wirkt. Alles in allem bin ich absolut zufrieden und möchte den Stuhl in meinem Alltag nicht mehr missen“

Weitere Details zum Flexispot BS11 gibt es direkt auf der Herstellerseite. Den ganzen August läuft dort außerdem noch eine Sales Aktion.