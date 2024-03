Halo & Gears of War-Schöpfer wollen ihre Spiele auf PS5 sehen

Die Schöpfer hinter Spiele-Serien wie Gears of War oder Halo setzten sich dafür ein, dass ihre Spiele auf PS5 verfügbar sein werden. Wie aussichtsreich dieser Wunsch ist, ist derzeit jedoch unklar.

Durch die neue Third-Party-Offensive von Microsoft fühlen sich immer mehr Entwickler ermutigt, ihre Spiele außerhalb von Xbox zu veröffentlichen. Bei First-Party-Studio Games gilt dies zunächst für kleinere Titel wie Sea of Thieves oder Hi-Fi-Rush. Ob größere AAA-Games folgen, bleibt abzuwarten.

Xbox-Strategie gleicht Netflix

Der Gears of War-Schöpfer Cliff Bleszinsky sieht in der neuen Strategie von Microsoft einige Ähnlichkeiten zu Netflix, die den gleichen Weg gegangen sind. Gegenüber GameRant sagte dieser, dass die Chancen derzeit nie größer waren, dass es endlich passiert:

„Ich denke, das ist es, was Phil Spencer anstrebt. Er entscheidet sich für das Netflix-Modell. Das begann mit dem Xbox Game Pass und dann wurde ihnen wie Netflix klar, dass sie auf jedem Gerät verfügbar sein müssen. Die Leute scherzen schon seit mehr als einem Jahrzehnt darüber, dass Gears of War auf PlayStation erscheint, und ich denke: „Je mehr, desto besser.“ Wenn die Leute eine PS5 besitzen und die Gears-Spiele der nächsten Generation spielen und erleben können, das bedeutet mehr Gears of War-Tattoos.“

Cliff Bleszinsky hofft auf einen PS5 Release von Gears of War

Halo kommt „ziemlich sicher“ für PS5

Ähnlich sieht es bei Halo aus, dass der ehemalige Xbox Boss Peter Moore nicht mehr für völlig ausgeschlossen hält und den Shooter bereits auf PS5 sieht. Nach den jüngsten Diskussionen um Microsofts Strategie rechnet er fest damit, dass große AAA-Games wie Halo folgen werden.

Gegenüber IGN sagte Moore, dass intern sicherlich schon darüber diskutiert wird.

„Ich bin sicher, dass diese Gespräche stattfinden. Er macht deutlich, dass er nicht weiß, ob es jemals passieren wird, sagt aber, dass es „auf jeden Fall passieren wird, da bin ich mir sicher“.

Bei beiden Spiele handelt es sich um ältere Spiele-Serien, die Microsoft zunächst vorziehen wird. Anders sieht bei neuen Releases wie Starfield aus, zu dem derzeit keine PS5-Version in Arbeit sein soll.

Darauf verweist derzeit der Windows Central Managing Editor Jez Corden, der laut eigener Quellen und mit ziemlicher Sicherheit sagen kann, dass nicht an Starfield für PS5 gearbeitet wird. Das sei in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, wobei auch er nicht sagen könne, wie sich die Industrie in den nächsten Jahren entwickelt.

„Da mich einige Leute nach den neuesten Starfield-Gerüchten fragen, kann ich auf jeden Fall sagen: Ich habe gute Quellen, dass derzeit niemand an Starfield für PlayStation arbeitet. Niemand weiß, was die längerfristige Zukunft bringt, aber erwartet es nicht in absehbarer Zeit.“

Die ersten First-Party-Games von Xbox sind bereits für PS5 verfügbar. Das große Highlight, Sea of Thieves, folgt Ende April.