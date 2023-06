Hammerwatch 2 – Spaßige Diablo-Alternative erscheint noch dieses Jahr

Im heutigen Trailer seht ihr die Herrlichkeiten, die euch in der Welt von Hammerwatch II erwarten. Im Vier-Spieler-Koop-Modus könnt ihr und eure Heldengruppe ein riesiges, wunderschön gestaltetes Land durchqueren und die Probleme jeder malerischen Stadt lösen, in der ihr zufällig vorbeikommt, während ihr König Rolands Widerstand gegen Blight den Schrecklichen und seine Drachenarmee unterstützt. Es warten die verschiedensten Mächte des Bösen auf euch, von riesigen Drachen bis hin zu Horden von Untoten. Stellt mächtige Waffen und Tränke her, die zu stark für einen durchschnittlichen Abenteurer sind, um euch in den kommenden Schlachten die Oberhand zu verschaffen.

Das bei Fans beliebte Action-RPG Hammerwatch bekommt noch dieses Jahr eine Fortsetzung. Hammerwatch 2 erscheint am 15. August für den PC, die PS4- & PS5-Versionen folgen dann später im Jahr. Ihr habt also ausreichend Zeit für Diablo 4 und könnt dann direkt auf das neue Hack n‘ Slash umsteigen. Auf Steam gibt es eine Demo zum Spiel, die mit etwas Glück auch noch ihren Weg auf die PlayStation findet.

