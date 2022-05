Über zwei Jahre nach der ursprünglichen Ankündigung hat das chillige Adventure Hazel Sky von Entwickler Coffee Addict Studio ein Release-Termin. Bereits im Juni kann man sich auf den Weg machen, um seinen Platz im Leben zu finden.

In der Rolle des angehenden Ingenieurs Shane wird man hier auf eine weit entfernte Insel in der fliegenden Stadt Gideon geschickt und muss Prüfungen bestehen, um auch als Ingenieur zurückkehren zu können oder mit der Verbannung zu rechnen. Shane ist dabei mit Erin über Funk verbunden und schließt eine illegale Freundschaft – eine Freundschaft, die die Art und Weise verändern wird, wie Shane die Welt sieht.

Die Trials in Hazel Sky sind der ultimative Test, den jeder Engineer bestehen muss, bevor er die ehrenvolle Rolle übernimmt. Es gilt alle Arten von baufälligen Flugmaschinen zu reparieren und eine wunderschöne, aber auch rätselhafte Welt erkunden.

Für Shane sind die Prüfungen sein Schicksal, aber Schicksal und Verlangen stimmen selten überein und in einer Welt, die zwischen geehrten Ingenieuren und verachteten Künstlern gespalten ist, findet sich Shane zerrissen wieder. Die Prüfungen und Ereignisse in Gideon, sowie eine unwahrscheinliche Romanze erzählen in Hazel Sky die bittersüße Geschichte von Liebe, Ehrgeiz und einer Gesellschaft am Rande von etwas Neuem.

Hazel Sky Features

Springe, klettere, schwinge, rutsche und finde dein Schicksal durch die herausfordernden Prüfungen.

Reparieren, bauen und erobert den Himmel in einer Auswahl unglaublicher Flugmaschinen.

Entdeckt das Schicksal derer, die vor euch vor den Prüfungen standen. Und diejenigen, die versagt haben.

Erforscht und findet die verborgenen Wahrheiten und faszinierende Einblicke in die Menschen in Gideon.

Findet Frieden und Ruhe in einer atemberaubenden Welt – Gitarre spielen?

Hazel Sky erschein in diesem Juni für PlayStation 4, Xbox One, Switch und den PC.