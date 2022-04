Nacon und Entwickler Rogue Factor haben ihr neues Action-Adventure HELL is US angekündigt, das mithilfe der Unreal Engine 5 entsteht und 2023 für PS5, Xbox Series und den PC erscheint.

Bis auf einen kurzen Teaser verrät man noch nicht allzu viel über Hell is Us. In der Beschreibung spricht man von einem Krieg, der der Hölle auf Erden ziemlich nahe kommt und als Heimat des schlimmsten Dämons gilt: den Menschen. In einem isolierten Land, das von einem Bruderkrieg verwüstet wurde, muss man in Hell is Us die Geheimnisse seiner Vergangenheit lüften und sich einer mysteriösen Katastrophe stellen.

Der Schauplatz scheint irgendwo in der Zukunft zu liegen und nicht gerade ohne zu sein. Schon jetzt wird der Debüt Trailer von Youtube als potenziell „unangemessen“ eingestuft, einschließlich Szenen von Hinrichtungen, abstrakten Visuals und massenhaft Leichen.

Beschrieben wird der Teaser wie folgt:

„Lüften sie in einem isolierten, vom Bürgerkrieg verwüsteten Land die Geheimnisse ihrer Vergangenheit und stellen sie sich der mysteriösen Katastrophe, die die Region heimgesucht hat. Begib dich auf ein wahres Abenteuer, das die dunkle Seite der menschlichen Natur erforscht.“

Weitere Details zu HELL is US dürften in Kürze direkt von Nacon folgen, während der Release des Spiels bereits im nächsten Jahr angestrebt wird. Dieser sogar ausschließlich auf den neuen Konsolen und dem PC.