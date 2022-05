Hell Let Loose bekommt erstes großes Update – Statement zum Ukraine-Konflikt

Black Matter hat das erste große Konsolen-Update für ihren Shooter Hell Let Loose angekündigt, das am 17. Mai erscheint und zahlreiche neue Inhalte zu bieten hat.

Der offizielle Changelog verrät hier vorab, dass man sich auf die sowjetische Streitkräfte, neue Karten, neue Waffen, neue Fahrzeuge und vieles mehr freuen kann. Zum neuen Arsenal gehören dann die M97 Trench Gun, das FG42-Gewehr, die neue Karte Kursk und Stalingrad oder der T34 Medium Tank.

Angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine ist man sich aber auch dem Konfliktpotenzial bewusst, den man mit der Integrierung russischer Inhalte provoziert. Dazu erklärt der Entwickler:

„Erstens ist es wichtig zu wiederholen, dass der heutige Konflikt in keiner Weise mit dem Konflikt im Zweiten Weltkrieg vergleichbar ist. In unseren Gesprächen mit ukrainischen und russischen Staatsangehörigen wird der tiefe Stolz auf den äußerst hart erkämpften und kostspieligen Sieg der Sowjetunion – einer Ansammlung von Staaten einschließlich der Ukraine – über Nazideutschland von allen aus der Region mit enormem Stolz als gemeinsames Stück Geschichte gefeiert und geschätzt. Wir sind immer dankbar für die Geschichtskompetenz unserer Community, da viele von euch in unseren Community-Kanälen respektvoll darauf hingewiesen haben. Wir erkennen auch an, dass eine solche ahistorische Schlussfolgerung den unbeabsichtigten Effekt hätte, Nazideutschland zu verehren.“