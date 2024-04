Hellblade 2 ist das „anspruchsvollste“ Unreal Engine 5 Game

In Teilen geht Digital Foundry auf die 30fps ein, die auf der Konsolen-Version geboten werden. Das wird einige Spieler mit Sicherheit enttäuschen, auf der anderen Seite werden sie jedoch umso beeindruckter sein, zumal der Fokus von Hellblade 2 stark auf der filmischen Erzählung liegt. Damit hatte auch Ninja Theory den 30fps Ansatz begründet, plus das oftmals langsame Gameplay, wodurch die 30fps nicht wirklich wahrgenommen werden sollen. Zweifel an dieser Aussage gibt es dahin gehend, dass auf dem PC durchaus mehr als 30fps möglich sind.

Digital Foundry schreibt, dass es viele Aspekte in Hellblade 2 gibt, die sie anhand des Materials nicht endgültig bewerten können. Dazu zählen unter anderem Reflexionen, die Bildqualität für die Auflösung der volumetrischen Effekte leidet wohl ebenfalls noch, und hier und da scheint Ninja Theory ein wenig zu tricksen. Trotzdem sei das gezeigte Material wirklich beeindruckend, vor allem, was die Gesichtsanimationen der Protagonistin Senua betrifft.

