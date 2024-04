Helldivers 2: Arrowhead hat heimlich zwei mächtige neue Gegner hinzugefügt

Die neuen Factory Striders erinnern dagegen an AT-AT-Walker aus Star Wars. Äquivalente zu den zweibeinigen AT-STs gibt es ja ebenfalls im Spiel. Die Factory Striders machen euch mit einem umfangreichen Arsenal aus verschiedenen Waffen die Hölle heiß und liefern nebenbei auch starke Devestator an die Front. Es dürfte sich also anbieten, die Striders möglichst schnell auszuschalten, auch wenn das natürlich keine leichte Aufgabe ist.

Wir hatten erst gestern über das umfangreiche Update auf die Version 1.000.200 berichtet. Neben einer ganzen Reihe von Änderungen am Balancing wurde unter anderem das Maximallevel von bisher 50 auf 150 angehoben. Von neuen Gegnern oder ähnlichem war in den Patch-Notes allerdings keine Rede. Diese sind jetzt aber dennoch bei Einsätzen gegen die Automatons anzutreffen, wie einige User auf Reddit berichten:

What do you think?