PS5 Pro soll es Entwicklern leicht machen, die Upgrades zu nutzen

Gleichzeitig glaubt der Entwickler, dass der Performanceschub der PS5 Pro überschaubar sein wird. Dies vor dem Hintergrund, dass Entwickler ihre Projekte für eine bestimmte Hardware vorausplanen, um sie auf diese zu skalieren. Allzu große Sprünge seien so nicht spontan planbar oder nur sehr schwierig umzusetzen. Das sieht man auch als Grund, warum vermutlich erste Spiele für PS6 bereits in der Planungsphase sind.

Das wird im aktuellen Podcast von Moore’s Law is Dead diskutiert, wonach Sony jeher einen Entwickler-freundlichen Ansatz verfolgt. Bei Hardware-Upgrades ginge es nicht nur darum, so viel wie möglich dort hineinzupacken, sondern auch die ökonomischen Aspekte zu berücksichtigen, um die Vorteile der Hardware leicht und schnell nutzen zu können.

Spiele könnten schneller und leichter auf die PS5 Pro angepasst werden als zunächst angenommen. Das glaubt ein früherer The Elder Scrolls-Entwickler, wonach dies von Anfang an beim Mid-Gen-Refresh berücksichtigt wurde.

