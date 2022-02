Hello Neighbor 2 für PlayStation 5 & PS4 angekündigt

Tiny Build bringt Hello Neighbor 2 nun auch auf die PlayStation 5 und PS4, wie man heute im Rahmen des Indie-Showcase vorgestellt hat. Vorab findet ein Beta Test zum Spiel statt.

Hello Neighbor 2 ist ein Stealth-Horrorspiel, bei dem es darum geht, die Geheimnisse eures gruseligen Nachbarn zu enthüllen. In der Rolle eines Journalisten versucht man hier den Fall seines Nachbarn zu lösen – etwas, woran sich sonst niemand bisher gewagt hat.

Dazu tritt man gegen einen Gegner an, der von einer komplexen KI gesteuert wird, einer KI, die von dir und allen anderen Spielern lernt. Im Laufe der Zeit, wird die KI allerdings die Bewegungsmuster von Spielern durchschauen, wodurch sie euch hin und wieder überraschen wird. Es liegt nun an euch, euren Nachbarn auszutricksen und herauszufinden, was er vor euch geheim hält?

„Seid bereit, euch anzupassen und zu improvisieren. Es wird mehr als nur eure journalistischen Instinkte brauchen, um diesen Fall zu knacken. Sie müssen schleichen, schnüffeln, spionieren und sich durch jede Ecke der Stadt schleichen, um etwas Licht in das Geheimnis dessen zu bringen, was in Raven Brooks vor sich geht. Könnt ihr die dunklen Geheimnisse der Stadt, ihrer Bewohner und des Nachbarn selbst lüften? Oder werdet ihr derjenige sein, der als nächstes vermisst wird?“ PlayStation Blog

Wer schon vorab einen Blick auf Hello Neighbor 2 werfen möchte, die Beta Phase startet am 07. April 2022.

Welche neuen Spiele der Indie-Showcase sonst noch hervorgebracht hat, verrät euch der offizielle PlayStation Blog.