Hellpoint erscheint im Juni samt ‚Blue Sun‘ DLC

Das futuristische Action-RPG Hellpoint von tinyBuilds erscheint in diesem Juli für PlayStation 5 und Xbox Series. Gleichzeitig wird damit der Blue Sun-DLC veröffentlicht.

In einer surrealen und dunklen Science-Fantasy-Zukunft versuchen die Menschen und Außerirdische gleichermaßen, die Kraft der Seele zu nutzen und den alten kosmischen Göttern die Macht zu entreißen.

Man selbst befindet sich an Bord der kolossalen Raumstation Irid Novo, wo etwas Seltsames passiert ist. Das Schwarze Loch, das es umkreist, scheint von Tag zu Tag hungriger zu werden, und verrückte Kultisten und von der Leere hervorgebrachte Dämonen schleichen durch die Hallen des Schiffes. Diese wurden von der KI der Station verschaffen, Agenten, die eigentlich der Untersuchung dienten.

Mit intensiven Hack-and-Slash-Action-Kämpfen allein oder im Koop-Modus tauchen die Spieler in Hellpoint in ein verdrehtes Universum ein, in dem die Grenze zwischen Magie und Technologie zu einem Nichts verwischt ist. Die Spieler werden sich mit Klingen, Gewehren und weiteren esoterischen Waffen bewaffnen und sich uralten kosmischen Gottheiten stellen, um die dunklen Wahrheiten der Station aufzudecken.

Blue Sun-DLC Release

Gleichzeitig mit dem Release auf PS5 und Xbox Series wird auch der Blue Sun-DLC veröffentlicht. Damit erwartet die Spieler ein brandneues Abenteuer, bei dem man nie zuvor gesehene Orte in Irid Novo eintaucht, um Einfluss der kosmischen Götter zu untersuchen und die wahre Ursache der Merge-Katastrophe aufzudecken.

Der Only-New-Gen Release verspricht auf der technischen Seite 4K-Auflösung, 60fps, drastisch reduzierte Ladezeiten, sowie hardware-spezifische Features.

Hellpoint wird ab dem 12. Juli 2022 erhältlich sein.