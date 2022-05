Bloober Team äußert sich zu den Gerüchten um Silent Hill

Seitdem Entwickler Bloober Team im vergangenen Jahr eine Lizenzvereinbarung mit Konami geschlossen hat, hält man es für sicher, dass diese an einem neuen Silent Hill arbeiten. Da die Gerüchte darum absolut nicht abreißen wollen, äußert man sich jetzt einmal dazu.

Demnach möchte man weder bestätigen, aber auch nicht dementieren, dass man an Silent Hill arbeiten würde. Generell könne man nicht über unangekündigte Projekte sprechen, erst recht nicht, wenn diese zusammen mit einem Lizenzpartner entstehen. Man hofft aber, dass dies bald der Fall sein wird.

Gegenüber IGN sagte Bloober CEO Piotr Babieno:

„Wir können nichts kommentieren, was wir machen, weil wir natürlich unsere Beziehung zu unseren Partnern schätzen. Also können wir nichts sagen. Wir werden so bald wie möglich eine Ankündigung über unsere zukünftigen Projekte machen. Dann wird man viel mehr wissen .. Offiziell.“