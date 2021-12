Hideo Kojima hat zwei Projekte in Arbeit, davon ein großes

Hideo Kojima arbeitet derzeit an zwei neuen Projekten, darunter ein ein etwas größeres Projekt, das seit einigen Tagen wieder diskutiert wird.

Das sagte Kojima gegenüber der japanischen Famitsu, wo man explizit auf ein großes Projekt verweist, sowie ein neues, das ihn vor neue Herausforderungen stellt. Nähere Details zu den Projekten verrät man jetzt noch nicht, auch wenn einige bereits etwas in Richtung von Death Stranding vermuten. Das muss jedoch keine direkte Fortsetzung bedeuten, denn wahrscheinlicher sind eher komplett neue Marken oder Spiele im gleichen Universum.

Erste Hinweise auf Twitter?

Über die Feiertage sendete Kojima zudem einige Weihnachtsgrüße aus, in denen man wie so oft einen neuen Teaser auf die neuen Projekte vermutet. Andere widersprechen dem aber auch, die nicht zwingend in allem einen Hinweis sehen. Den besagten Tweet haben wir hier angehängt:

Bis Hideo Kojima die neuen Projekte offiziell ankündigt, wird es vermutlich noch eine ganze Weile dauern. Gerade erst ist der Death Stranding Director’s Cut erschienen, was die neuen Projekt wohl erst noch am Anfang stehen lässt.