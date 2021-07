HITMAN 3 – Season of Lust gestartet & Roadmap

IO Interactive hat die Season of Lust in HITMAN 3 gestartet und gleichzeitig die weitere Roadmap der kommenden Wochen vorgestellt. Neben einer weiteren Todsünde, die man hier verfolgt, gibt es ein neues permanentes Event in Dartmoor, ein neues Elusives Target, neue Waffen und vieles mehr.

Die neue Season führt euch diesmal nach Berlin, wo ein weiterer Escalation-Auftrag auf euch wartet. Ihr müsst einen Safe finden, diesen aufsprengen und Informationen über einen geheimen Bewunderer sammeln, um ihn anschließend auf der Tanzfläch zu identifizieren. Jedes Mal, wenn ihr den Auftrag startet, wird der Bewunderer zufällig ausgewählt, um jedes Spiel anders zu gestalten und all eure Detektivfähigkeiten auf die Probe zu stellen.

Dartmoore Garden Show

Die Dartmoore Garden Show bringt zudem ein neues und dauerhaftes Event für alle HITMAN 3-Besitzer, die am 5. August startet. Dieses einzigartige Event in Dartmoor unter strahlendem Himmel feiert den Höhepunkt gärtnerischer Exzellenz aus der ganzen Welt. Jeder der vier angelegten Gärten wurde von einem Weltklasse-Gärtner kuratiert, der seine besten Blüten drei Juroren präsentiert – und die man vielleicht als bekannte Persönlichkeiten aus der Eröffnung des Burj Al-Ghazali in Dubai wiedererkennen wird. Mit einzigartigen Installationen, neuen Gärtnern und wiederkehrenden Charakteren als Juroren erwartet euch hier eine Show wie keine andere.

Roadmap der neuen Season

Seven Deadly Sins Act 4: Lust / Seven Deadly Sins

Location Rotation: MarrakeshThe Heartbreaker (Mendoza) / Elusive Target

Permanent Event / Dartmoor Garden Show

Shacknews / Featured Contracts

Location Rotation: House Built on Sand (Marrakesh Bonus)

The Entertainer (HBoS/Marrakesh) / Elusive Target

Hitman Community / Featured Contracts

SMG Raptor Ruby Rude / Featured Contracts Unlock

ICA 19 Goldballer / Challenge Unlock

Weitere Details zur neuen Season gibt es im nachfolgenden Trailer oder auf der Seite von IO Interactive. Bis zum 22. August lässt sich zudem die Mission in Marrakesh kostenlos spielen.