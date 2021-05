HITMAN 3 – Season of Pride gestartet, Patch 3.30 verfügbar

IO Interactive startet heute in die Season of Pride in HITMAN 3, mit der erneut zahlreiche Herausforderungen auf Agent 47 warten.

Der zweite Akt des Seven Deadly Sins DLCs wartet wieder mit unterschiedlichen Contracts und einzigartigen Belohnungen auf, in denen sich die Spieler der nächste von sieben Sünden widersetzen wissen. Zusätzlich gibt es ein „Elusive Target“ in Mendoza und vieles mehr.

Beweist diesmal, dass ihr ein stolzer Attentäter seid. Der stolze Swashbuckler, der Majestic und der Narcissus Suit warten als Belohnung auf euch. Schalte diese frei, indem ihr die Pride Profusion-Escalation spielt. Einige Gegenstände haben möglicherweise auch einzigartige Eigenschaften, die euch an die Sünde erinnern, von der sie inspiriert sind.

Jeder Schauplatz ist dabei unfassbar detailreich und bietet bei den Missionen viel Spielraum für kreative Lösungen. Spieler können beim Abschließen ihrer Aufträge auf vielfältige Weise vorgehen, denn die Welt des Spiels reagiert auf alles, was sie tun.

Inhalte der Season of Pride

Die neue Season läuft bis zum 13. Juni und umfasst insgesamt folgende Inhalte:

Act 2: Pride / Seven Deadly Sins DLC

The Sebastian Principle / Tutorial Escalation

The Pasqual Consortium / Escalation

The Iconoclast (Mendoza) / Elusive Target

Spawn On Me / Featured Contracts

The Black Hat (Paris) / Elusive Target

Hitman Community / Featured Contracts

Location Rotation: Paris

Location Rotation: Sapienza (The Icon)

Die vollständigen Patch Notes zum Update 3.30 gibt es unter diesem Link nachzulesen.