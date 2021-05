Call of the Sea erscheint morgen, Launch Trailer online

Out of the Blue Games veröffentlicht bereits am morgigen Dienstag ihr Adventure Call of the Sea für PlayStation, wie man heute überraschend bestätigt. Vorab gibt es den offiziellen Launch Trailer.

Call of the Sea ist ein Abenteuer-Puzzlespiel aus der Ego-Perspektive, das in den 1930er Jahren spielt und die Geschichte von Norah erzählt, einer Frau auf den Spuren der Expedition ihres verschollenen Mannes. Die Suche findet auf einer seltsamen, aber wunderschönen Insel im Südpazifik statt, die voller Geheimnisse ist, die darauf warten, entdeckt zu werden. Dieser geheimnisvolle Ort birgt allerdings auch Überreste einer vergessenen Zivilisation aus einer lange vergangenen Zeit.

Features von Call of the Sea

Erkundet die Schönheit – Erkunde eine atemberaubende Tropeninsel (detailgetreu mit der Unreal Engine 4 erstellt) voller sehenswerter Orte, vergessener Ruinen und okkulter Mysterien.

– Erkunde eine atemberaubende Tropeninsel (detailgetreu mit der Unreal Engine 4 erstellt) voller sehenswerter Orte, vergessener Ruinen und okkulter Mysterien. Lernt Nora kennen – Erlebe die emotionale und bezaubernde Charakterstudie einer Frau auf ihrer Reise zu sich selbst mit der Stimme von Cissy Jones (Firewatch, The Walking Dead: Season 1).

– Erlebe die emotionale und bezaubernde Charakterstudie einer Frau auf ihrer Reise zu sich selbst mit der Stimme von Cissy Jones (Firewatch, The Walking Dead: Season 1). Tauche in die Tiefe – Tauche ein in ein packendes Abenteuer voller Spannung und surrealer Überraschungen.

– Tauche ein in ein packendes Abenteuer voller Spannung und surrealer Überraschungen. Sucht nach dem Sinn – Untersuche die Hinweise, die andere Reisende hinterlassen haben, finde heraus, was geschehen ist und löse eine Reihe herausfordernder Rätsel.

Call of the Sea ist ab dem 11. Mai 2021 erhältlich.