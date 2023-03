Hitman: Die Serie um Agent 47 liegt laut IO Interactive aktuell auf Eis

Mit Hitman 1, 2 und 3, die zuletzt zu Hitman: World of Assassination verschmolzen wurden, hat IO Interactive die Serie um den beliebten Auftragskiller eindrucksvoll wiederbelebt und zu einem der beliebtesten Stealth-Franchises ausgebaut. Nachdem man zwischen 2016 und 2021 drei Haupttitel entwickelt und über den Release hinaus mit Inhalten versorgt hat, ruht die Serie jetzt erstmal. Die Entwickler wenden sich neuen Projekten zu, versprechen aber, dass Agent 47 früher oder später zurückkehren wird.

Hitman: Kreative Pause

Die Hitman-Serie nimmt natürlich einen besonderen Platz im Portfolio von IO Interactive ein. Trotzdem möchten die Entwickler eine Übersättigung vermeiden. Die neuen Ableger der Reihe haben Sandbox-Umgebungen mit vielen Details und Möglichkeiten etabliert, spielen sich dabei aber auch recht ähnlich. Was jetzt gut funktioniert, könnte sich irgendwann repetitiv anfühlen. Christian Elverdam ist Co-Owner und Chief Creative Officer von IO Interactive und fasst die Situation folgendermaßen zusammen:

Ich hoffe, wir können unseren Kuchen haben und ihn auch genießen können, in dem Sinne, dass wir eine so wunderbare Plattform haben, auf der wir weiter damit experimentieren können, was die Formel kann und was die Leute von ihr erwarten […] Und dann wäre es natürlich schön, wie jeder Kreative, irgendwann hinzugehen und zu sagen: ‚Okay, mit allem, was wir gelernt haben, was wäre das, wenn wir eine Sandbox neu entwerfen müssten – wie würde das aussehen?‘

Man möchte sich also nicht auf dem Erfolg ausruhen, sondern bewusst eine Pause einlegen, um dann zu einem späteren Zeitpunkt mit neuen Ideen zurückzukehren und die Formel dadurch weiterzuentwickeln. In der Zwischenzeit befinden sich beim Studio zwei weitere Titel in Arbeit. Bei Project 007 handelt es sich um einen James Bond-Titel, Project Fantasy ist ein Online-RPG. Hitman-Fans müssen sich also gedulden und sollten in der nächsten Zeit keinen neuen Teil erwarten. Das Ende der Reihe ist offenbar aber noch nicht erreicht, wie Elverdam klarstellt: