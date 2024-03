Hogwarts Legacy 2 könnte bedeutendes Engine-Upgrade erhalten

Sicherlich könnte Avalance an allem möglichen arbeiten, der Erfolg von Hogwarts Legacy, das sich über 20 Millionen Mal verkauft hat, spricht allerdings für sich. Zudem hatte Warner Bros. zuletzt mehrere Projekte im Hogwarts-Universum angekündigt, die neben Quidditch Champions erscheinen werden. Und was liege da näher als Hogwarts Legacy 2?

„Schließen sie sich dem Team hinter dem Blockbuster-Open-World-Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy an und gestalten sie mit, was als nächstes kommt! […] Erfahrung mit Spiele-Engines wie Unreal Engine 4/5.“

Für die Fortsetzung könnte Avalance dennoch ein Wechsel zur Unreal Engine 5 anstreben, wie sich den Details entnehmen lässt. Damit wären aktuelle Next-Gen Standards verfügbar, die sich vor allem in Beleuchtungstechniken wie Raytracing zeigen. In der Anzeige ist jedenfalls zu lesen, dass gewisse Erfahrungen mit der Unreal Engine 4 und 5 von Vorteil sind.

Avalance Software arbeitet derzeit sehr wahrscheinlich an Hogwarts Legacy 2, für das man ein bedeutendes Upgrade bei der Engine in Erwägung zieht.

