Titanfall: Neues Spiel bei Respawn in Arbeit?

Allzu bald wird man also nichts über das Projekt erfahren, jedenfalls nicht von offizieller Seite. Aktuell ist Respawn mit „Apex Legends“ beschäftigt und wohl mit „Star Wars Jedi 3“. Das spekulierte Star Wars-Spiel, das auf The Mandalorian basierte, wurde wohl eingestellt. Dafür geht die Entwicklung des Strategiespiels voran, das zusammen mit Bit Reactor entwickelt wird.

„Soweit ich weiß, ist dieses Spiel in seiner heutigen Form ein ‚Titanfall-Spiel. Es ist im Titanfall-Universum angesiedelt“, so Grubb über das neue Projekt. „Aber jeder, mit dem ich spreche, sagt immer wieder: ‚Nun, gehe nicht davon aus, dass es sich um Titanfall 3 handelt, ein Spiel mit Online-Multiplayer und einer Einzelspieler-Kampagne.‘ Ich frage mich: Warte, was? Was ist dann dieses Spiel? Ich weiß es immer noch nicht.“

Laut dem Insider Jeff Grubb von Giant Bomb soll sich allerdings ein neues Spiel im Titanfall-Universum bei Respawn in Arbeit befinden. Das wurde vor wenigen Monaten auch von Vince Zampella, Head of Respawn Entertainment , angedeutet, wonach das besagte Spiel unter Steve Fukuda, dem damaligen Game Director von Titanfall entsteht.

Zuletzt gab es immer wieder Meldungen, dass Respawn an „Titanfall 3“ arbeiten könnte. Dem entgegen stehen allerdings auch aktuelle Berichte , wonach Projekte wie Star Wars eingestampft wurden und das Studios sich stattdessen auf „Apex Legends“ und „Star Wars Jedi 3“ konzentrieren wird. Was darüber hinaus entwickelt wird, ist völlig offen.

Kehrt Respawn zur Titanfall-Serie zurück? Aktuelle Meldungen behaupten jedenfalls, dass das Studio in irgendeiner Form an der Serie arbeitet.

What do you think?