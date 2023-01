Hogwarts Legacy Artbook leakt Spielzeit, so viel steckt drin

Hogwarts Legacy ist ab dem am 07. Februar 2023 für PS5 und Xbox Series erhältlich und folgt wohl am 04. April für die Last-Gen Konsolen. Die Vorbestellung ist ab sofort unter diesem Link möglich .

Eine besondere Bedeutung kommt auch den Nebenmissionen zu, von denen man so viele wie möglich abschließen soll, um die Hauptstory voranzutreiben, einschließlich unabhängiger Dungeons und Boss Fights. Einige davon führen wiederum in die Hauptstory.

Art Book of #HogwartsLegacy LEAK !!!! RT AND FOLLOW pic.twitter.com/41bmq2fwOV

Die Antwort darauf liefert das offizielle Artbook, das schon jetzt den Weg aus der Druckerei gefunden hat und so manch spannendes Detail verrät. Darunter auch zur Spielzeit! Möchte man wirklich alles sehen und erleben in Hogwarts Legacy, kommen hier 70 Spielstunden zusammen. Die Story alleine bringt gut die Hälfte davon ein, der Aufbau soll hier aber auch etwas anders sein.

Hogwarts Legacy wird ohne Zweifel einer der großen Hits in diesem Jahr. Endlich ein Harry Potter-Spiel – auch wenn es nicht so heißt – das sich die Fans seit Jahren wünschen. Doch wie viel Zauberei steckt drin und wie lange kann man seinen Stab schwingen?

