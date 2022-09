Hogwarts Legacy –  Back to Hogwarts 2022 Feature zeigt die Hogwarts School von innen

Anlässlich der „Back to Hogwarts“-Feierlichkeiten wurden zahlreiche Infos und neues Material veröffentlicht, auch zu Hogwarts Legacy. Erstmals zeigt man damit alle Räume der Hogwarts School von innen.

Ein neues Video liefert hierzu ein ersten Einblick in die Eingänge und Innenbereiche der Gemeinschaftsräume der Hogwarts School für Hexerei und Zauberei. Beginnend mit Slytherins Eingang hinter einem eleganten Steinschlangenbogen kann man einen Blick auf die prächtigen Gemeinschaftsräume von Gryffindor in einem der großen Türme, die warme und hell erleuchtete Lounge von Ravenclaw und den nur selten zu sehenden Gemeinschaftsraum von Huffelpuff erhaschen, der durch ein großes Oberlicht in natürliches Sonnenlicht getaucht wird.

„Das Team freut sich darauf, dass sie es selbst spielen, aber wir brauchen noch etwas Zeit, um das bestmögliche Spielerlebnis zu liefern.“

Hogwarts Legacy In-Game Items abstauben

Zur Feier von „Back to Hogwarts“ kündigt Warner Bros. Games außerdem an, dass Fans der Wizarding World ihre „Harry Potter“-Fanclubkonten mit ihren Warner Bros. Games-Konten verbinden können, um ihre Häuser und Zauberstäbe direkt zu Hogwarts Legacy zu übertragen.

Damit lassen sich authentischen Ergebnisse, die vom offiziellen Hauszuteilungserlebnis und der Zauberstabzeremonie des „Harry Potter“-Fanclubs ermittelt wurden, direkt in Hogwarts Legacy übernehmen. Das Verknüpfen der Konten wird außerdem auch eine Schädelmaske mit Schnabel und exklusive „Haus Fan-Atiker Schulroben“ im Spiel freischalten, ein spezielles Set von Roben, mit dem Spielende ihr Hogwartshaus mit echtem Stil repräsentieren können.

Schließlich wurde ein „Hogwarts Legacy“-Easteregg in den Schlossruinen einer Nebenquest enthüllt, die den Ruinen glichen, die man bei der Achterbahn „Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure“ in der „The Wizarding World of Harry Potter“ innerhalb des Themenparks „Islands of Adventure“ von Universal Orlando sehen kann.

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar 2023.