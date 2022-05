Hogwarts Legacy – Hogwards Academy & Hogsmeade enthüllt

Mit einem fast nichts sagendem Video zu Hogwarts Legacy enthüllt man heute die Hogwards Academy und Hogsmeade an regnerischen Tagen.

Über 20 Minuten lang kann man hier verschiedene Locations bestaunen und dabei die friedlich wirkende Soundkulisse genießen. Zum Video an sich schreibt man:

„Der Regen fällt an einem ruhigen Frühlingsabend in Hogwarts Legacy – Zeit, sich bei einem ruhigen Spaziergang durch das Schlossgelände und darüber hinaus nach Hogsmeade zu entspannen. Genießen Sie die Klänge der Zaubererwelt.“

Hogwarts Legacy verspricht hierzu eine authentische Zauberwelt, in der man Hunderte von kleinen und großen denkwürdigen Momenten erleben wird, die jeder Happy Potter-Fan lieben wird. All dies trägt laut Entwickler Avalance zu einer Erfahrung bei, in dessen Zentrum das vollständig erforschbare Hogwarts steht – voller Geheimnisse und Mysterien.

Dabei geht man allerdings auch über das hinaus, was man aus den Filmen her kennt, wie in einem kürzlichen Special auf dem PlayStation Blog erwähnt.

„Wir wollten, dass man neue Orte entdecken kann; zu sehen, was um und jenseits des Schwarzen Sees liegt, neue Hexen und Zauberer in den Behausungen zu treffen, die die Landschaft jenseits von Hogsmeade prägen, und zu erfahren, welche anderen unentdeckten Kammern in Hogwarts liegen oder über die schottischen Highlands verstreut sind.“

Das alles kann man ab Herbst 2022 selbst erleben, wenn Hogwarts Legacy erscheint.