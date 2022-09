„Ich will zwar nicht vorwegnehmen, welche seltsamen Dinge die Spieler unter dem Geschäft erwarten, aber wenn ihr die Herausforderungen bewältigt, erhaltet ihr euren ganz eigenen Laden, in dem ihr Gegenstände und Ausrüstung zu besseren Preisen als anderswo verkaufen könnt. Außerdem bekommt ihr das Kosmetikset „Ladenbesitzer:in“, das passende Outfit für unternehmerisch interessierte Hogwarts-Schüler.“

Madam Mason hat einen Laden in Hogsmeade zu verkaufen – aber es gibt einen Haken, heißt es hierzu. Spieler entdecken während der exklusiven PlayStation-Quest, was sich unter diesem Geisterladen verbirgt. Man muss jedoch auf seine Schritte achten, denn nicht jeder, der eintritt, kann der Dunkelheit auch entkommen.

Während des State of Play in der gestrigen Nacht gab es einen neuen Blick auf Hogwarts Legacy, wo man die PlayStation exklusive Quest gezeigt hat.

