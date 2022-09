Synduality – Sci-Fi Shooter von Bandai Namco vorgestellt

Bandai Namco stellt ihren Sci-Fi Shooter Synduality vor, der unter anderem intensive PvPvE-Kämpfe verspricht.

Synduality ist in einer dystopischen Zukunft angesiedelt, in der giftiger Regen und deformierte Kreaturen die Welt zerstören. Zusammen mit einem KI-Partner muss man den verlorenen Boden für die Menschheit zurückzugewinnen und wertvolle Kristalle sammeln.

An dem Projekt beteiligt sind Designer Neco (für das Charakterdesign) und Gyobu (für das Mech-Design), die darin ihren einzigartigen Sci-Fi-Stil verewigen.

„Angesichts der aktuellen technologischen Entwicklungen und der Tatsache, dass künstliche Intelligenz in unserem täglichen Leben immer mehr an Bedeutung gewinnt, waren wir besonders daran interessiert, wie Menschen und KI in Zukunft miteinander interagieren. Werden sie nebeneinander bestehen? Haben sie die gleiche Auffassung von Gefühlen und den gleichen Sinn für Emotionen? Können sie sich miteinander verbinden? Das waren die Fragen, die schließlich zum Auslöser für dieses Projekt wurden, und hoffentlich begebt ihr euch gemeinsam mit uns auf die Suche nach den Abenteuern, die in der Zukunft liegen.“ PlayStation Blog

Synduality

Als Spieler schlüpft man in Synduality in die Rolle eines Drifters, der AO Crystals sammelt, eine seltene Ressource, die nur in gefährlicher irdischer Umgebung gewonnen werden kann. Dazu bewegt man sich in seinem Cradle Coffin, ein gepanzertes Fahrzeug, das sich nach Belieben in Aussehen und mit Waffen anpassen lässt.

Euch gegenüber stehen xenomorphe Kreaturen, genannt Ender, aber auch anderen Spieler, die einen darin hindern werden, die Kristalle zu sammeln.

Wann Synduality erscheint, ist auch hier noch unbekannt.