Hogwarts Legacy – Unboxing & Details der Collector’s Edition

Die digitale Deluxe-Edition von Hogwarts Legacy wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One zum Preis von 84,99 Eur erhältlich sein. Sie enthält sowohl den Inhalt der Deluxe-Edition, als auch die Garnisonsmütze der Dunklen Künste und ein digitales Cross-Gen-Upgrade für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One.

Die physische Deluxe-Edition von Hogwarts Legacy wird für PlayStation 4 und Xbox One zum Preis von 79,99 Eur und für PlayStation 5 und Xbox Series X|S zum Preis von 84,99 Eur erhältlich sein. Das schließt ebenfalls den 72 Stunden frühzeitigen Zugriff auf das Spiel mit Beginn am 7. Februar 2023 ein, sowie das Paket „Dunkle Künste“ ein. Das Paket „Dunkle Künste“ bietet Zugriff auf exklusive Kleidung über das Kosmetikset „Dunkle Künste“, einen Thestral als fliegendes Reittier sowie Zugriff auf die Kampfarena „Dunkle Künste“, in der die Spielenden ihre Beherrschung der Dunklen Künste an ganzen Horden herausfordernder Gegner testen können.

What do you think?