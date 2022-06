Sony und Netflix arbeiten an einer TV-Show im Horizon-Universum, zu der jetzt weitere Details bekannt sind. So steht wohl nicht nur der Name inzwischen fest, auch ein Teil des Produktionsteams wurde bestätigt.

Diese findet man auf der Webseite der Directors Guild of Canada, wo unter anderem der Name Horizon 2074 zu lesen ist, den die Show wohl tragen wird. Ergänzt wird dieser um 27 Namen, die an der Produktion beteiligt sind, darunter aus The Boys, Resident Evil: Welcome to Raccoon City, The Expanse und Saw 2.

Die Liste liest sich wie folgt:

Die Story von Horizon 2074 spielt wohl zwischen den Zeitlinien der Spiele, in der die Menschheit gerade beginnt zu zerfallen. Hiermit möchte man weder einen Neustart, ein Remake oder eine Neuinterpretation der bekannten Handlung abliefern, sondern Ereignisse, die parallel dazu stattfinden. Dennoch wird man wohl auch einige Dinge erklären oder sehen, die mit den Spielen zusammenhängen.

Die Dreharbeiten zu Horizon 2074 finden in Toronto statt, was vermutlich steuerliche Gründe hat. Offizielle Details zu Horizon 2074 werden erst in einigen Monaten erwartet.