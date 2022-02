Horizon Forbidden West bekommt eigenes LEGO Set

Sony, Guerilla Games und LEGO haben ein eigenes Bauklötzchen-Set zu Horizon Forbidden West vorgestellt, der den Langhans aus dem Spiel repräsentiert.

Das Modell ist über 34 Zentimeter hoch und setzt auf die clevere Bautechnik von LEGO, um die Details der Maschine so authentisch wie möglich einzufangen. Insgesamt besteht das Set aus 1222 Teilen.

Der Tallneck (Langhans) posiert neben einer Birke und einer rostigen Straßenlampe und wird zusätzlich von einer LEGO Minifigur von Aloy mit ihrem Bogen und Speer ergänzt. Zusätzlich gibt es hier einen Wächter mit entweder blauen, gelben oder roten Augen.

LEGO Modell-Designer Isaac Snyder kommentiert hierzu:

„Ich habe mich in Horizon Zero Dawn verliebt, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Es spielt in einer futuristischen Welt mit wundervoller Szenerie, starken Charakteren, bedrohlichen Maschinen und einer großartigen Geschichte. Die Designer von Guerrilla waren eine große Inspiration für uns und haben geholfen, die Essenz dieses Universums in LEGO Form einzufangen. Die Fan-Community von Horizon ist so kreativ. Dieses Modell widmen wir ihrer Leidenschaft und Vorstellungskraft!“