Horizon Forbidden West: Burning Shores erschienen, Hinweis auf Horizon 3?

Ob diese Hinweise tatsächlich mit einem potenziell dritten Teil in Verbindung stehen, ist derzeit offen und muss einfach abgewartet werden. Dass Guerilla Games die Serie nicht fortsetzen wird, möchte man jedenfalls nicht so recht glauben.

Darin wird von Sylen erwähnt, dass man Informationen an den Küsten gefunden hat, die eine mögliche Waffe gegen Nemesis beschreiben, der KI, die einst von Far Zenith erschaffen wurde. Diese Technologie möchte man aufspüren, allerdings glaubt Aloy nicht, dass dies alleine machbar ist. Darin vermutet man eine potenzielle Verbindung zu Horizon 3.

Wer den aktuellen DLC beendet, stößt womöglich auf erste Hinweise auf Horizon 3, wenn man in seine Basis zurückkehrt. Hier könnte es sogar einen neuen Protagonisten geben, wie sich aus einem Dialog am Ende herausdeutet.

Darin erkundet Aloy die ungezähmte Wildnis eines Los Angeles der fernen Zukunft, das durch tektonische Aktivitäten in eine gefährliche Vulkanlandschaft verwandelt wurde. Spieler besuchen diese neue Region im Anschluss an die Hauptstory und treffen dort interessante neue Charaktere, kämpfen gegen bisher unbekannte Maschinenwesen und findet neue Waffen, Werkzeuge und Outfits.

