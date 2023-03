Horizon Forbidden West: Burning Shores weiter auf Kurs, PS5-Vorteile im Blick

Im Endeffekt geht es also nicht nur immer um höhere Auflösungen und Framerates, am Ende entscheiden auch die Details darüber.

“ Auf PS5 läuft Horizon Forbidden West mit einer höheren Auflösung und Bildwiederholrate als auf PS4 und die einzelnen Elemente sind detaillierter, was die Qualität insgesamt sehr stark verbessert. Außerdem gibt es ein ganz besonderes Beleuchtungs-Setup für Aloy, das wir normalerweise nur während der Filmsequenzen verwenden, aber auf PS5 ist es jederzeit aktiviert. Mit der PS5-Konsole können wir sehr viel detaillierter und weiter in der Distanz zeichnen, und die atemberaubenden Panoramen, die unsere Spieler auf der gesamten Karte erwarten, darstellen. Für ein noch flüssigeres Gameplay unterstützen wir auf geeigneten Fernsehgeräten außerdem den 40-Hertz-Modus und eine variable Bildwiederholfrequenz.“

