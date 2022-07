Es ist nicht auszuschließen, dass Guerilla Games noch nicht fertig mit Horizon Forbidden West ist. Hinweise auf einen DLC liefert jetzt ein Stunt-Actor.

So schreibt Peggy Vrijens, die für entsprechende Mocap-Aufnahmen beim Hauptspiel verantwortlich war, dass sie zurück im Studio sei, um an einem weiteren Projekt zu arbeiten. Das lässt Fans hoffen, dass Guerilla ähnlich wie beim original Horizon Zero Dawn an einer größeren Erweiterung arbeitet.

Blickt man einmal auf den öffentlichen Lebenslauf, ist Horizon Forbidden West bislang auch auch das einzige Videospiel-Projekt, an dem Vrijens jemals mitgewirkt hat. Insofern ist es gar nicht so abwegig, dass sie hierfür noch einmal vor der Kamera steht.

Das wird zusätzlich von einem weiteren Post auf Instagram untermauert, auf dem sich Vrijens mit dem Voice Actor Louis Van Beek zeigt, der ebenfalls an Horizon Forbidden West gearbeitet hat.

Nicht zuletzt gibt die Karte von Horizon Forbidden West einen Hinweis auf darauf, dass eine Art Erweiterung zumindest eingeplant wurde. So ist in einer Ecke der Karte ein mysteriöses Schloss zu sehen, das man derzeit nicht betreten kann. Ähnliches war bereits bei Horizon: The Frozen Wild der Fall.