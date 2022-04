Horizon Forbidden West – PS4 Pro Gameplay, Easter Egg & Teil 3

„Bei Horizon geht es wirklich um Geheimnisse; in jeder unserer Geschichten ging es darum, Geheimnisse sowohl in der alten Welt als auch in der Gegenwart aufzudecken, wo das Spiel stattfindet. In der Tat gibt es viele Hintergrundgeschichten, die wir nutzen können, um neue Handlungsstränge zu entwickeln und neue Mysterien aus dem zu erschaffen, was wir bereits etabliert haben. Und tatsächlich endet dieses Spiel mit einem weiteren großen Cliffhanger, bei dem wir wieder einige Dinge für das nächste Spiel vorbereiten.“

Zwar gab es schon Hinweise darauf, dass Horizon insgesamt als Trilogie geplant ist, der Creative Director gab nun aber deutlicher denn je zu verstehen, dass man damit gar nicht so falsch liegt. So endet Horizon Forbidden West ebenso mit einem Cliffhanger wie der erste Teil, weshalb Fans auf ein weiteres Spiel hoffen dürfen.

