Horizon Forbidden West – Skill-Tree erlaubt unterschiedliche Spielweisen

In der kommenden Ausgabe der GameInformer wurden neue Details zu Horizon Forbidden West veröffentlicht, in denen man noch einmal auf den Skill-Tree eingeht, der unterschiedliche Spielweisen erlaubt.

Dieser Ansatz ist eine deutliche Erweiterung gegenüber dem original Horizon Zero Dawn und erlaubt sechs verschiedene Spielstile, die in Infiltrator, Hunter, Machine Master, Survivor, Warrior und Trapper aufgeteilt sind. Diese unterscheiden sich wiederum in Stärken wie Nahkampf, Angriff, Stealth, Heilung, Ressourcen usw., die obendrauf zwischen 20 und 30 Skills umfassen.

Zudem kann man seine individuelle Spielweise fördern, in dem man zum Beispiel seine Ausrüstung upgraded. Das betrifft auch die eigenen Outfits, die verschiedene Vorteil bringen, etwa besseren Schutz vor Treffern, schneller Unterwegs etc. Auch Waffen verfügen dazu über mehrere Upgrade-Stufen, einschließlich Kapazität, Munitionstyp usw. Pfeile können nun zum Beispiel mit Säurespitzen ausgestattet werden. Insgesamt sollen hier Verbesserungen von bis zu 300 Prozent möglich sein.

Die neue Werkbank-Mechanik dient dazu, um seine Waffen und Rüstungen zu verbessern. Der Fokus liegt zudem stärker darauf, Maschinenteile zu verwenden, sodass man gezwungen wird, auch nach bestimmten Teilen zu suchen.

Weitere Details zusammengefasst:

Via Reddit wurden weitere Details aus der GI Preview zusammengefasst, die wir hier ergänzen:

Kämpfe an der Seite von NPCs kommen häufiger vor, die manchmal auch Munition für euch fallen lassen.

Bristlebacks können Schrott ausgraben und ihn mit elementarem Material durchtränken

Cinematics wurden vollständig mit neuen Gesichtsanimationen und Motion Capture aktualisiert

Petra kehrt zurück

Neue Side-Quests, bekannt als „Melee Pits“, können in Städten gefunden werden. Diese bieten Herausforderungen, um seine Fähigkeiten zu testen und sich neue Nahkampf-Kombo-Angriffe beizubringen oder wie man sie miteinander verkettet.

Side-Quests haben bessere Belohnungen, um sie für die Spieler sinnvoller zu machen. Damt ist es wahrscheinlicher, dass man coole Items wie neue Waffen oder Rüstungen erhält, um Nebenquests attraktiver zu machen

Weitere Details zu Horizon Forbidden West dürften in Kürze folgen, wenn die vollständige Ausgabe der GI erschienen ist.