Relayer – Release des Sci-Fi-Shooter im März bestätigt

Kadokawa Games veröffentlicht im kommenden März ihren Sci-Fi-Shooter Relayer für PlayStation 5 und PS5. Passend zur Ankündigung zeigt man außerdem den zweiten Trailer.

In Relayer trifft die Menscheit im Jahr 2049 auf intelligentes Leben: die Relayers. Ungefähr zur gleichen Zeit setzt die Entdeckung einer uralten außerirdischen Zivilisation die Räder des Schicksals für die Sternenkinder in Bewegung, Menschen, die mit einzigartigen Kräften ausgestattet sind.

Die Story selbst setzt zirka zwei Jahre später an, an jenem schicksalhaften Tag, als sich zwei junge Frauen in Artemis, einer Kolonie auf der Mondoberfläche, treffen. Vor ihnen liegt ein intergalaktisches Abenteuer, bei dem Menschen und uralte Außerirdische aufeinandertreffen und unsere stellaren Nachbarn zum Leben erwachen.

Relayer spielt in der Milchstraße innerhalb unseres Sonnensystems. In nicht allzu ferner Zukunft hat die Menschheit ihren Einflussbereich auf Jupiter ausgedehnt, wobei Mond und Mars bereits als Kolonien etabliert sind. Deren Existenz wird nun allerdings von den sogenannten Relayers bedroht, die planen, das Universum zu vernichten, was die Sternenkinder auf den Plan ruft, dies zu verhindern.

Die Battles in Relayer finden dabei rundenbasiert, in denen jede unterschiedliche Einheit ihre eigene spezifische Rolle im Kampf einnimmt. Es gibt vier verschiedene Arten von Stellar Gear oder Raumfahrzeugen, die von einem Starchild gesteuert werden: Assault, Sniper, Tank und Scout. Die Angriffsreichweite und die Waffen jedes Typs variieren, sodass die Spieler sich entsprechend der einzigartigen Kampfsituation positionieren müssen.

Zudem kann jeder Charakter einem der 20 einzigartigen Jobtypen und über 20 Allzweckjobs im Spiel zugewiesen werden. Jobs zeichnen deinen Charakter als Individuum aus und können dir sogar einen Vorteil im Kampf verschaffen. Insgesamt stehen so über 80 Jobs zur Auswahl, und jeder ist einzigartig.

Relayer erscheint am 24. März 2022.